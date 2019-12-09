الأمم المتحدة تحذر من انهيار الوضع الأمني بجنوب السودان

أعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، عن قلقها إزاء المصادمات في وسط وشمال دولة جنوب السودان، مؤكدة أن تلك المواجهات تنذر بوضع أمني متوتر في البلاد، التي شهدت استقراراً نسبياً في ظل السلام.



وقال ديفيد شيرر، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، في بيان له، الإثنين، إن هذه المصادمات في المناطق، التي كانت هادئة نسبياً لشهور عديدة، تبعث على القلق.

وأضاف أن الأطراف في جنوب السودان، احترمت وقف إطلاق النار الذي وقع في 2018، إلا أن الحوادث الطائفية تثير التوترات وتزيد من خطر اندلاع أعمال عنف أكثر خطورة.





واندلعت مواجهات مسلحة بين عشيرتي (روب - فكام) بمنطقة البحيرات الكبرى، وسط جنوب السودان، يومي السبت والأحد، الأسبوع الماضي، أدت إلى مقتل العشرات ضمن غارات الماشية والهجمات الانتقامية الشائعة في المنطقة، لكن الحكومة نشرت قوات للحفاظ على الهدوء.

وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء وعدم الحصول على الخدمات الأساسية في أعقاب الحرب الأهلية، أدت إلى ضغوط اجتماعية هائلة، كما ساهمت الفيضانات الأخيرة التي ضربت أجزاء واسعة بجنوب السودان في تفاقم الوضع، بسبب تدمير المحاصيل والمراعي، مما سيكون له تأثير طويل الأجل في توفير الغذاء.

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مفاوضات فرقاء السودان



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وساطة جوبا استئناف مفاوضات فرقاء السودان على 6 مسارات، الأربعاء.

وقال كبير الوسطاء، توت قلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، إن الرئيس سلفاكير ميارديت وسكرتارية من الاتحاد الأفريقي ودول (إيجاد) ستحضر الجلسة الافتتاحية، دعماً لجهود جوبا.



وأشار إلى أن جولة التفاوض المباشرة ستكون وفقاً لـ6 مسارات تبدأ بمسار شرق السودان، على أن يعقبها مفاوضات الحكومة مع حركات دارفور حول مسار تلك المنطقة.

وأضاف "قواك" أنه بعد مساري شرق السودان ودارفور سيتم الانتقال إلى مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ثم الشرق والشمال تباعاً.

وكان فريق الوساطة بين الفرقاء السودانيين، أعلن تعليق جولة التفاوض بين الحكومة السودانية من جانب و"الحركة الشعبية شمال" والجبهة الثورية من جانب آخر، لمدة شهر، من أجل مزيد من المشاورات.

وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.

ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية.

واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.