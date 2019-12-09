إثيوبيا تثمن دعم السعودية لجهودها الإنمائية

ثمنت أثيوبيا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجهودها الإنمائية، وجهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية هيروت زمني، اليوم الإثنين، مع وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي يقوم بزيارة رسمية لإثيوبيا، لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين.

وأعربت الوزيرة الأثيوبية عن تقديرها للعلاقات العميقة بين البلدين، وأعربت عن شكرها للمملكة العربية السعودية على دعمها الشامل المقدم لإثيوبيا.





وأكدت زمني على ضرورة تعاون البلدين في مواجهة التحديات التي يشكلها الاتجار بالبشر، كما أطلعت نظيرها السعودي على القضايا المتعلقة بشأن سد النهضة.

من جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به وفده.

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وأكد الوزير قطان على التزام السعودية بمواصلة تعميق العلاقات ودعم الجهود الإنمائية في إثيوبيا.





كان وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة أحمد بن عبد العزيز قطان قد وصل في وقت سابق الأحد إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وجددت حكومة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي تأكيدها على دعم الجهود المبذولة لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا.





جاء التأكيد السعودي خلال زيارة قام بها وفد إثيوبي رفيع المستوي مؤخرا برئاسة وزير المالية أحمد شيدي للمملكة استغرقت يومين.

ضم الوفد الإثيوبي إلى جانب وزير المالية، المستشار الخاص لرئيس الوزراء جيرما برو، ومستشارة الشؤون الاجتماعية طيبة حسن.

وخلال الزيارة سلّم "برو" رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

