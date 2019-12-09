أردوغان وأوغلو.. رفقاء الأمس أعداء اليوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلافات علني طفا على السطح بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو.

بدوره، طالب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بالتحقيق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، على خلفية عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة خلال الآونة الأخيرة.

طلب أوغلو، بحسب صحف محلية، جاء رداً على تصريحات أدلى بها أردوغان حول أزمة جامعة "إسطنبول شهر" التي صادرتها السلطات مؤخراً، ويعد رئيس الوزراء الأسبق أحد مؤسسيها، ومنتصف أكتوبر الماضي، حجز مصرف "خلق بنك" الحكومي التركي على جميع أصول وممتلكات جامعة "إسطنبول شهر".

ويقول البنك إن الحجز جاء لتأخر الجامعة في سداد مستحقات متأخرة عليها، بينما يرى مراقبون أن هذا الإجراء ما هو إلا انتقام لأردوغان من رفيق دربه السابق داود أوغلو.