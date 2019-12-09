اعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن وصول ​طائرة​ نقل عسكري مصرية من طراز "إيل-76" لتقديم ​مساعدات​ عاجلة إلى جيبوتي، وذلك بطلب من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​. وتضمنت المساعدات كميات من ​الخيام​ والمواد الغذائية لمواجهة آثار ​السيول​ و​الفيضانات​ التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المصرية:ارسال طائرة نقل عسكري تحمل مساعدات إنسانية إلى جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.