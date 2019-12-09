مسؤول مصري: لن نقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحنا

أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها، ولن تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على الحدود الغربية بدولة ليبيا"، مشيراً إلى أن " اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته وأعلنت أنها لا تعترف بسفير السراج".
ولفت إلى ان "مصر تقف مع البرلمان الليبي وترحب به دوما في مجلس النواب المصري، مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يخوض معارك ضد الإرهاب في ليبيا العزيزة"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق مرفوض، وليس كل من تراوده لحظات الجنون أن يعبث أو يقترب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية نسمح له بذلك"، مشددا على "إننا سنتصدى لهذه المهاترات التي تحدث في لحظات من الجنون لدى البعض".
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