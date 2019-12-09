إقليم شفشاون.. طفل عمره 14 سنة ينهي حياته شنقا

سجل إقليم شفشاون، اليوم الاثنين، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم قاصر على وضع حد لحياته شنقا بواسطة حبل مربوط في جذع شجرة، بالقرب من منزل عائلته، الموجود في جماعة “ووزكان”.
وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن الطفل لا يتعدى عمره 14 سنة، وعثر عليه جيرانه معلقا في إحدى الأشجار القريبة من منزله، دون معرفة أسباب وضعه حدا لحياته بطريقة مأساوية.
ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى مستودع الأموات في المستشفى المحلي بشفشاون، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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