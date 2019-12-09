"الانقضاض على الاقتصاد": سلسلة محاضرات في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "مركز خليل السكاكيني الثقافي" في رام الله، عن سلسلة من المحاضرات، التي سيقيمها ابتداءً من الإثنين المقبل، تحت عنوان "الانقضاض على الاقتصاد"، هادفةً إلى مناقشة العوامل التي أثرت على الشكل الاقتصادي الراهن، وذلك بمشاركة باحثين واقتصاديين عالميين.

وتتناول المحاضرات علاقة الإنتاج الثقافي والمعرفي والنماذج الاقتصادية المعتمدة في فلسطين، بهدف كشف تأثيرها في تبلور الثقافة وبنيتها الاجتماعية.

وستناقش المحاضرات بشكل مركزي، كيفية العمل باتجاه التحرر الوطني ضمن منظومات اقتصادية مختلفة، وإن كان من الممكن تغيير أو على الأقل تحدي النمط الاقتصادي المهيمن، وما هو المخرج من الأزمة الاقتصادية بطريقة اقتصادية.

وبحسب بيان الفعالية التي نشرت على صفحة المركز في "فيسبوك"، سيتم طرح أسئلة محورية حول منظومة الاقتصاد مثل "هل الأزمات الاقتصادية جزء أساسي من حركة الرأسمال؟، وهل الأزمة الاقتصادية هي السياق العام الذي نعمل من خلاله؟ وكيف نحلّل معضلات، ثغرات، ديناميكيات قوة المنظومة الاقتصادية وأثرها على المجتمع من نواحٍ مختلفة ثقافية/ أكاديمية؟".

Advertisements

وفي المقابل، ستتطرق الحلقة إلى انعكاسات واقع العملات المتداولة في فلسطين على الاقتصاد المحلي، والبدائل المطروحة، وما هي العملات البديلة والمجتمعية، وكيف لها أن تساهم بخلق بيئة اقتصادية مغايرة.

وتنطلق الحلقة الأولى من هذه السلسلة عند الخامسة من مساء الإثنين المقبل، في مركز خليل السكاكيني، والتي ستتناول توجه النيوليبرالية وتأثيراتها على الاقتصاد والثقافات المحلية .

وسيشارك في المحاضرات، عميدة كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بير زيت، سامية البطمة، والتي كتبت حول الاقتصاد الفلسطيني المعاصر، وأسواق العمالة، والفوارق الجندرية، والاقتصاد السياسي للتنمية تحت الاحتلال، إضافةً إلى باحث في التنمية الاقتصادية، رجا الخالدي، وهو مدير "معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني"(ماس)، وسيشارك مستشار اقتصادي، سامي الخالدي، والذي يعمل في مجال تطوير بيئة الأعمال والمشاريع.