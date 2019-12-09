نائب يرجح تشكيل حكومة مؤقتة ويقترح 'الحل الوحيد' لتهدئة الشارع

رجح النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاثنين، أن يكون تكليف الحكومة المقبلة لفترة محددة، يتبعها الذهاب لانتخابات مبكرة، معتبراً أن الخروج بمفوضية انتخابات "عادلة" وقانون انتخابات "شفاف" سيكون دافعاً للمشاركة بقوة من قبل الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة.
وأضاف، أن "على القوى الوطنية المشاركة بقوة بالانتخابات المقبلة، كما أن على الشعب العراقي أن يشارك أيضاً بقوة من خلال التصويت للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيحققون مطالبهم المشروعة"، معتبراً أن "وجود مفوضية عادلة وقانون انتخابات شفاف وعادل سيمثل دافعاً قوياً للمواطن للمشاركة بشكل كبير بالانتخابات المقبلة وهو ما نسعى لتحقيقه بالفترة المقبلة".
وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال خلال ندوة طلابية، أمس الأحد، إن "القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جداً أن تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".
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