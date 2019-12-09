نائب يرجح تشكيل حكومة مؤقتة ويقترح 'الحل الوحيد' لتهدئة الشارع

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة بالتأكيد سيتم تكليفها لفترة محددة، سواء لستة أشهر أو أكثر لحين الانتهاء من تعديل فقرات الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، مبيناً أن "الحل الوحيد الذي يعمل على تهدئة الشارع هو الذهاب لانتخابات مبكرة وتغيير الوجوه وتحقيق الإصلاح الذي يطالب به الشارع".وأضاف، أن "على القوى الوطنية المشاركة بقوة بالانتخابات المقبلة، كما أن على الشعب العراقي أن يشارك أيضاً بقوة من خلال التصويت للأشخاص الذين يعتقدون أنهم سيحققون مطالبهم المشروعة"، معتبراً أن "وجود مفوضية عادلة وقانون انتخابات شفاف وعادل سيمثل دافعاً قوياً للمواطن للمشاركة بشكل كبير بالانتخابات المقبلة وهو ما نسعى لتحقيقه بالفترة المقبلة".

وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال خلال ندوة طلابية، أمس الأحد، إن "القرار الآن على أن الحكومة التي ستتشكل لن تكون حكومة ثلاث سنوات إنما ستكون حكومة مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وظيفتها هي الإعداد للانتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة، ومن الممكن جداً أن تكون هذه الحكومة ليست كاملة وإنما من عدد مختصر من الوزراء وبذلك لن تكون محل خلاف".