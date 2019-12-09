بايدن لن يسمح لأفراد عائلته بالمشاركة في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه بالرئاسة

أعلن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل جو بايدن أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله الى البيت الابيض، معتبرا أن "أنشطة أبناء الرئيس دونالد ترامب في الخارج هي المشكلة".
ودافع بايدن عن عمل ابنه في شركة بوريسا الاوكرانية، على الرغم من أن هانتر لم يواجه شخصيا اي اتهامات بارتكاب مخالفات، مضيفا: "لا أعرف ما الذي كان يفعله. أعرف أنه كان عضوا في مجلس الادارة. اكتشفت أنه في مجلس الادارة بعد تعيينه، وهذا كل ما في الأمر".
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