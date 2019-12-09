بايدن لن يسمح لأفراد عائلته بالمشاركة في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه بالرئاسة

أعلن المرشح الديمقراطي المحتمل ل​انتخابات​ الرئاسة الأميركية العام المقبل ​جو بايدن​ أن أفراد أسرته لن يشاركوا في أي أعمال خارج البلاد في حال فوزه ووصوله الى ​البيت الابيض​، معتبرا أن "أنشطة أبناء الرئيس ​دونالد ترامب​ في الخارج هي المشكلة".

ودافع بايدن عن عمل ابنه في شركة بوريسا الاوكرانية، على الرغم من أن هانتر لم يواجه شخصيا اي اتهامات بارتكاب مخالفات، مضيفا: "لا أعرف ما الذي كان يفعله. أعرف أنه كان عضوا في مجلس الادارة. اكتشفت أنه في مجلس الادارة بعد تعيينه، وهذا كل ما في الأمر".