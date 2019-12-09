محاكمة رفعت الأسد بقضية الإثراء غير المشروع تبدأ اليوم في فرنسا

تبدأ اليوم في باريس محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد في قضية "إثراء غير مشروع" للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار).
وأوضح وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد البالغ 82 عاماً لوكالة فرانس برس أنه سيغيب عن الجلسة "لأسباب طبية".
والمحاكمة المتوقع أن تستمر حتى 18 كانون الأول، تتعلق بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
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