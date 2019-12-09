قيومجيان لعودة: أبقِ عصاك مرفوعة وصوتك عالياً في ارجاء لبنان

توجه وزير الشؤون الاجتماعية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ريشار قيومجيان إلى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عودة​ قائلا: "أبقِ عصاك مرفوعة وصوتك عالياً في ارجاء ​لبنان​، فأنت صرخة الحق وصوت الناس الذي هو من صوت الله".

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