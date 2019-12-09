سيدة تتعرض للدغة عقرب على متن طائرة للخطوط الأمريكية

تعرضت سيدة كانت على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد" الجوية الأمريكية لعدة لدغات من عقرب، على متن الطائرة في رحلة من سان فرانسيسكو إلى أتلانتا.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وسائل إعلام أمريكية قولها، إن "المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، وأثناء تحليق الطائرة في الأجواء بين سان فرانسيسكو وأتلانتا، بدأت تشعر بآلام حارقة في ساقها، الأمر الذي اضطرها للذهاب إلى الحمام".
وكشفت المرأة، أن "عقربا خرج من بنطالها الذي كانت ترتديه، وسقط على أرض الطائرة"، لكن المضيفين نجحوا في تحييده.
وفور هبوط الطائرة، كان المسعفون في انتظارها، حيث نقلت المرأة مباشرة إلى المستشفى لاستكمال علاجها، وهي الآن بحالة مستقرة.
المصدر: وكالات
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