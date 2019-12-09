الجمهورية: الحريري قد يشارك في الاجتماع الذي دعت اليه فرنسا

رجّحت مصادر سياسية، ولكن بلا تأكيد، إمكان سفر ​الحريري​ الى ​باريس​ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت اليه ​فرنسا​ حول ​لبنان​ بعد غد الاربعاء.

وعلمت "​الجمهورية​" انّ رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ سعد الحريري كان يفضّل أن يشارك لبنان في هذا ال​مؤتمر​ عبر وفد يترأسه وزير المال ​علي حسن خليل​، الّا انّ الاخير آثَر عدم الذهاب، وتقرر بالتالي أن يشكّل وفد لبناني للمشاركة في هذا الاجتماع، ويضم كلّاً من المدير العام في ​القصر الجمهوري​ ​انطوان شقير​ والمدير العام ل​وزارة المال​ الان بيفاني، إضافة الى موظف كبير في ​وزارة الخارجية​ يرجّح ان يكون الامين العام للوزارة ​هاني شميطلي​.

وفي هذا الصدد لفتت مصادر "بيت الوسط"، رداً على سؤال عمّن سيمثّل لبنان في مؤتمر باريس بعد غد، إلى ان "الترتيبات اتخذت على اساس ان يمثّل لبنان الأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، تأسيساً على أنّ مستوى المشاركين في الاجتماع هو على مستوى وزراء الخارجية".