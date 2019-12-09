مرجع للجمهورية: لم يبقَ سوى الحريري كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة

رأى مرجع سياسي مسؤول لـ"الجمهورية" انه "كان من الافضل لو انّ موعد الاستشارات لم يكن بهذا البعد الزمني بين ​الاعلان​ عنه وبين موعده، فلو كان تحدد هذا الموعد الخميس الماضي لكان التكليف قد حصل، ولَما كنّا وصلنا الى ما وصلنا إليه من تعقيد".

وأضاف المرجع: "أمّا وقد حصل ذلك، فلم يبقَ سوى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد ​الحريري​ كمرشح ل​رئاسة الحكومة​ ​الجديدة​. ومعنى ذلك انّ الاستشارات الجديدة يجب ان تحصل في أسرع وقت، على ان يتم التأليف في وقت أسرع منه وعدم إضاعة أشهر مثلما كان يحصل في السابق. وهذا المستجد يطرح المسؤولية في أيدي الجميع، وقد سبق لنا أن حذّرنا من أنّ وضعنا لا يتحمّل مزيداً من الهدر في الوقت والتسبّب بالاهتراء السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا الكلام نكرره اليوم خصوصاً أننا نلقى حرصاً خارجياً على ​لبنان​ وتحديداً من الجانب الاوروبي اكثر من حرص اللبنانيين على بلدهم، وها هم يحذروننا ويحضّوننا على الاسراع في تأليف حكومة لأنّ كل تأخير له ثمن سلبي يدفعه الناس، وبالتالي قد يؤدي الى سقوط البلد في ما هو أبعد من الجوع".

ورداً على سؤال، قال المرجع: "مع الأسف علّتنا تكمن في الطائفية التي انتعشت في الآونة الاخيرة، فهذه الطائفية خربت لبنان سياسياً وها هي تخربه اقتصادياً ومالياً".