افاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "الطقس لا يزال عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثاني على التوالي وتتساقط الأمطار بغزارة وقد شكلت مستنقعات وسط الطرقات وتسببت بحوادث سير طفيفة اقتصرت أضرارها على الماديات". هذا ويسجل ليلا تساقطا للثلوج على مرتفعات ​جبل الشيخ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طقس عاصف في حاصبيا وتساقط للثلوج ليلا على مرتفعات جبل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.