عم منفذ هجوم فلوريدا عن ابن أخيه: كان حسن الخلق والأدب

قال سعد الشمراني، عم الطالب السعودي محمد الشمراني، الذي أطلق النار في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، إن هذا الشاب لم يكن يثير أي شكوك أو ريبة، قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف سعد الشمراني، في تصريح لـCNN من السعودية، أن ابن أخيه كان "حسن الخلق والأدب تجاه عائلته ومجتمعه". وأكد أن محمد كان "محافظا على دينه وصلاته وصدقه والتزاماته".
وتابع قائلا، إن ابن أخيه كان "طفلا محبوبا وذكيا بل ذكيا بصورة غير عادية". وشدد على ضرورة "الوصول إلى الحقيقة". وقال، إذا كان محمد مذنبا فإنه عندها سيكون "مسؤولا أمام الله".
وفي فترة سابقة، نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، صورة لمحمد الشمراني، وقال إنه كان طالبا في قاعدة بينساكولا في فلوريدا، ويبلغ من العمر 21 عاما، وأنه ملازم ثان في سلاح الجو السعودي.
المصدر: cnn
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