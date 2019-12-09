شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التركى الأسبق يطالب بالتحقيق مع أردوغان بسبب "الخصخصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أحمد داود أوغلو ، رئيس الوزراء التركى الأسبق ، بضرورة التحقيق مع الرئيس رجب أردوغان، في عمليات الخصخصة التي شملت البنوك التركية ومؤسسات الدولة فى الفترة الأخيرة .

وشدد داود أوغلو ، فى تصريحات نقلتها صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية ، على ضرورة فتح تحقيق مع كل المسؤولين بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة المسؤولين في ملف البنوك الحكومية التي تمت خصخصتها وكافة المسؤولين أصحاب الصلة الذين مازالوا على قيد الحياة، لبيان صحة الادعاءات الخاصة ببنك خلق فى تركيا

جدير بالذكر أن تركيا وضعت أكثر من 100 مؤسسة حكومية من أهم مؤسسات الدولة في قائمة المؤسسات المطروحة للخصخصة بالاستفادة من تشريع قانوني وافق عليه البرلمان عام 2016 منها جامعة اسطنبول وبنك خلق فى تركيا.