عدوان إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قال المركز الفلسطيني للإعلام إن “انفجارات ضخمة في مدينة غزة ناجمة عن غارات طائرات الاحتلال الحربية”. ودوت صافرات الإنذار مساء أمس الاول في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة. من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلات إسرائيلية وطائرات هليكوبتر هجومية قصفت عددا من أهداف حماس في غزة. وأضاف بيان للوزارة إن الغارات جاءت ردا على 3 صواريخ كانت قد أُطلقت من القطاع مساء امس الاول باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

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