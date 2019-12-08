جريح بحادث سير في شارع الشهيدة ناتاشا سعد في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان ​سيارة​ صدمت دراجة كهربائية في شارع الشهيدة ناتاشا سعد في ​مدينة صيدا​. وقام عناصر ​الصليب الاحمر اللبناني​ بإسعاف سائق الدراجة ونقله الى احدى ​المستشفيات​.

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