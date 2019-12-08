جعجع: جبران تويني دائماً أبداً في البال وخصوصاً هذه الأيام

أكد رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​جبران تويني​ دائماً أبداً في البال، وخصوصاً هذه الأيام".

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