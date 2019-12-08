اللقاء التشاوري: مصادرة المرجعية الدينية للحياة السياسية يصادر الحرية

اعتبر ​اللقاء التشاوري​ خلال اجتماع عقد في دارة النائب ​عبد الرحيم مراد​، "ان مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية ينهي دور ​المؤسسات الدستورية​ وفي طليعتها ​المجلس النيابي​ ويصادر الحرية السياسية الوطنية التي تجلت في حراك ​الشعب اللبناني​ المنتفض على ​سياسة​ الفساد وتوزيع المغانم الذي اوصل البلاد الى ما نحن فيه، ويسيء الى الدور الروحي للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرق وتنأى بنفسها عن زواريب الحياة ​السياسة​ والالعاب السياسية الرخيصة".

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