خسارة ثقيلة لسلة العراق في غرب آسيا للسيدات تحت 16 عاماً

رياضة 2019-12-08 | 19:23 1,879 مشاهدة استهل منتخب العراق، بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئات، بخسارة ثقيلة امام نظيره السوري. المواجهة التي اجريت على صالة الفيحاء في دمشق، انتهت بفوز اصحاب الارض بنتيجة 60-16. وتقام البطولة بمشاركة منتخبات سوريا والعراق ولبنان. وتعود البطولة إلى صالات كرة السلة السورية بعد عشر سنوات من الانقطاع عن استضافتها.

المحرر: محمد خليل

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