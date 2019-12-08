خسارة ثقيلة لسلة العراق في غرب آسيا للسيدات تحت 16 عاماً

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2019-12-08 | 19:23
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استهل منتخب العراق، بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئات، بخسارة ثقيلة امام نظيره السوري.
المواجهة التي اجريت على صالة الفيحاء في دمشق، انتهت بفوز اصحاب الارض بنتيجة 60-16.
وتعود البطولة إلى صالات كرة السلة السورية بعد عشر سنوات من الانقطاع عن استضافتها.
وتقام البطولة بمشاركة منتخبات سوريا والعراق ولبنان.
وتعود البطولة إلى صالات كرة السلة السورية بعد عشر سنوات من الانقطاع عن استضافتها.
المحرر: محمد خليل
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