بالفيديو.. 'سلامٌ عليك' نسخة جديدة بصوت كاظم الساهر

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لنسخة جديدة من انشودة "سلامٌ عليك" بصوت الفنان كاظم الساهر. وسبق أن اعرب الساهر، عن أمله بأن يتم اختيار "سلام عليك" نشيدا وطنيا للعراق، مؤكداً ان ذلك لوتم فأنه "شرف عظيم".

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