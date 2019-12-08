البحرين يعود للمنامة محملاً بكأس الخليج الاول في تأريخه

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2019-12-08 | 18:52
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توج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج "خليجي 24" للمرة الاولى في تأريخه، عقب تغلبه على السعودية 1-0 في المباراة النهائية، التي اقيمت على استاد عبد الله بن خليفة لنادي الدحيل.
ويدين المنتخب البحريني في فوزه الى اللاعب محمد سعد الرميحي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، ليهدي بلاده لقباً غالياً طال انتظاره 50 عاماً.
وكان المنتخب البحريني قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية خلف السعودية، ونجح في عبور المنتخب الوطني بنصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.
وكان المنتخب البحريني قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية خلف السعودية، ونجح في عبور المنتخب الوطني بنصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.
المحرر: محمد خليل
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