البحرين يعود للمنامة محملاً بكأس الخليج الاول في تأريخه

ويدين المنتخب البحريني في فوزه الى اللاعب محمد سعد الرميحي، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 69، ليهدي بلاده لقباً غالياً طال انتظاره 50 عاماً.

وكان المنتخب البحريني قد تأهل كوصيف للمجموعة الثانية خلف السعودية، ونجح في عبور المنتخب الوطني بنصف نهائي البطولة بركلات الترجيح.

