كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابات العراقية تدعو إلى تظاهرات حاشدة بعد غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، اليوم الأحد، التجمع في ساحات الاحتجاج، رغم مقتل 24 شخصاً في بغداد على أيدي مسلحين، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المتظاهرون إلى ساحات التظاهر في كل من العاصمة بغداد، وميادين الاحتجاج في محافظات جنوبية عديدة، حيث رددوا شعارات رفضاً لصمت الحكومة حيال مجزرة السنك والخلاني.
وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات.
وفي الديوانية، مازال توافد المتظاهرين لساحة الساعة مستمراً، مع تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، بقرار من المحافظ، حداداً على أرواح ضحايا السنك والخلاني.