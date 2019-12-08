كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقابات العراقية تدعو إلى تظاهرات حاشدة بعد غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابات العراقية، مساء اليوم الأحد، إلى تظاهرات حاشدة بعد غد، و

حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة البلاد.

وطالبت النقابات العراقية بتقديم الجناة والمتورطين بقتل المتظاهرين إلى العدالة.

ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، اليوم الأحد، التجمع في ساحات الاحتجاج، رغم مقتل 24 شخصاً في بغداد على أيدي مسلحين، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط أجواء هادئة مع انتشار كثيف للقوات الأمنية، وخروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات احتجاجاً على مجزرة السنك والخلاني.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المتظاهرون إلى ساحات التظاهر في كل من العاصمة بغداد، وميادين الاحتجاج في محافظات جنوبية عديدة، حيث رددوا شعارات رفضاً لصمت الحكومة حيال مجزرة السنك والخلاني.

وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات.