كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي: موسكو مستعدة للتعاون مع الناتو ولكن كل عام تتدهور العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في حديثه لقناة روسيا 1 التليفزيونية الروسية، أن روسيا مستعدة للتعاون مع حلف الناتو، لكن العلاقات مع الكتلة تدهورت منذ عدة سنوات.

وقال شويجو لبرنامج تلفزيوني بثته قناة روسيا 1: "حافظنا على تعاون نشط للغاية في بروكسل قبل خمس سنوات ... بدا لنا أن لدينا خيارات وفرصًا للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقيات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "ومع ذلك، لسوء الحظ، لم يتوقف كل هذا فقط ولكن العلاقات تستمر في التدهور كل عام. من جانبنا، كل الأبواب مفتوحة ونحن مستعدون للتعاون".

ويأتي هذا البيان، بعد أيام من قمة الناتو التي استمرت يومين والتي أطلق عليها "مشاركة الناتو: ابتكار التحالف" في لندن والتي احتفلت بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد الاجتماع السادس والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في براتيسلافا، بأن حلف الناتو يريد أن يهيمن ليس فقط على المنطقة الأوربية الأطلسيةلكن الشرق الأوسط كذلك.

وكان قد أكد زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الأربعاء 4 ديسمبر، أن تحركات روسيا العدوانية تهدد أمن منطقة أوروبا.

وأضافوا في بيان صدر بعد قمة موجزة خارج لندن، أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصا وتحديات للحلف.

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وفي البيان أكد 29 زعيما أن "الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي" بين أوروبا وأمريكا الشمالية واتفاق الدفاع المشترك بينهما حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجوما على الجميع.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعهدت موسكو، بعدم الدخول في سباق تسلح مع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في وقت يتحرك فيه الحلف العسكري لزيادة الإنفاق الدفاعي بالتزامن مع عيده السبعين في لندن.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف، إن روسيا لن تدخل في سباق تسلح مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث ديمتري بيسكوف القول إن تمويل سباق للتسلح سيكون ضارا بالنسبة لاقتصاد بلاده.

وأضاف في الوقت نفسه أن "أمن روسيا ونديتها بالنسبة للاستقرار الاستراتيجي مكفولان لسنوات قادمة، وموسكو ستمضي في هذا الطريق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر توسع حلف شمال الأطلسي بضم عدد أكبر من الأعضاء، أحد التهديدات التي تواجه بلاده.

إلا أنه أبدى في الوقت ذاته ترحيبه بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة حيال التعاون مع الحلف العسكري الذي يضم 29 دولة.