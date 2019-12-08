ترامب: أنا أكثر رئيس صداقة لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض

اعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ان "​إسرائيل​ لم يكن لها صديق أفضل في ​البيت الأبيض​ منه على عكس سابقيه"، مؤكداً انه وفى بكامل بوعده".

وخلال القمة الوطنية للمجلس الأميركي الإسرائيلي، سرد ترامب سجله في القضايا ذات الأهمية لليهود، بما في ذلك مجموعة واسعة من الآراء حول وعده بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية ونقل ​السفارة الأميركية​ من هناك ​تل أبيب​"، موضحاً بأن "أسلافه لم يدفعوا سوى الكلام إلى هذه القضية، ولم يكن لديهم أي نية للقيام بذلك".