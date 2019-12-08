- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: نواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة تواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم.
وقال ترامب، خلال كلمته بالقمة الوطنية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في ولاية فلوريدا: "فرضنا على إيران عقوبات، والناتج المحلي الإجمالي في إيران انخفض بنسبة 25% هذا العام".
وأضاف: "أعتقد أن الآلاف قتلوا في المظاهرات الأخيرة".
وكان ترامب قد أكد ذلك خلال زيارة للندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، موضحاً أن "هذا هو السبب في قيامها بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "الشعب الإيراني هو أكبر ضحايا النظام".
وتابع: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وكان الرئيس الأمريكي قال، في تصريحات سابقة، إن إيران مستمرة في تهديد أمن المنطقة، موضحاً أن ذلك ظهر جلياً في مهاجمة المنشآت النفطية ومنشآت الغاز الطبيعي في السعودية، سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح أن نشر القوات في الشرق الأوسط جاء لحماية مصالح واشنطن وتعزيز سبل الحماية ضد الأعمال العدائية، التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: نواجه إيران أكبر رعاة الإرهاب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.