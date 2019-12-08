حماس: اسرائيل تتحمل نتائج "سياستها الحمقاء" في غزة

اشار الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم الى إن إصرار الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة التصعيد على غزة وقصف واستهداف مواقع المقاومة وكتائب القسام، "تصعيد خطير لا يمكن التسليم به".
وأكد برهوم في تصريح له أن الاحتلال يتحمل تبعات ونتائج هذه "السياسة الحمقاء"، والتي لن ترتد إلا في وجهه.
وأضاف "المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام لها تجارب كافية في كيفية التعامل مع هذا العدو وكسر معادلاته وجعله لا يعرف الهدوء".
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