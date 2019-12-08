حماس: اسرائيل تتحمل نتائج "سياستها الحمقاء" في غزة

اشار الناطق باسم ​حركة حماس​ ​فوزي برهوم​ الى إن إصرار الإحتلال الإسرائيلي على مواصلة التصعيد على غزة وقصف واستهداف مواقع ​المقاومة​ و​كتائب القسام​، "تصعيد خطير لا يمكن التسليم به".

وأكد برهوم في تصريح له أن الاحتلال يتحمل تبعات ونتائج هذه "​السياسة​ الحمقاء"، والتي لن ترتد إلا في وجهه.

وأضاف "المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام لها تجارب كافية في كيفية التعامل مع هذا العدو وكسر معادلاته وجعله لا يعرف الهدوء".