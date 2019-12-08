نحو 14 الف شخص ترشحوا للانتخابات البرلمانية في ايران

اعلن المتحدث باسم لجنة ​الانتخابات​ في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي بان 13 الفا و896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية في البلاد.

وفي تصريح له بعد انتهاء مهلة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية، اشار موسوي الى ان العدد النهائي للمترشحين سيتم الاعلان عنه قبل ظهر الاحد، وقال ان 12 الفا و 291 من المترشحين هم رجال فيما البقية وعددهم الف و 605 فهم من السيدات.

واوضح بان 601 من المترشحين اي 4 بالمائة يحملون شهادات حوزوية و 14 بالمائة شهادة الدكتوراه و77 بالمائة شهادة الماجستير والبقية هم من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.

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واضاف ان 4 بالمائة من المترشحين كانوا نوابا فيما سبق وان 23 بالمائة منهم تقدموا للترشيح مرة واحدة على الاقل سابقا. ولفت الى ان العدد الاكبر من المترشحين كان في ​طهران​ حيث بلغ 3 الاف و138 ومن ثم ​اصفهان​ بالف و99 و​خراسان​ الرضوية بـ 980 وخوزستان بـ 800 وفارس بـ 739 .

وحول الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة والذي بدا الجمعة، صرح موسوي بان 57 شخصا ترشحوا خلال اليومين الاولين اي الجمعة والسبت منهم 31 في طهران و 17 في قم والبقية في محافظات فارس وخراسان الرضوية وخراسان الجنوبية.

يذكر ان انتخابات الدورة 11 ل​مجلس الشورى​ الاسلامي والانتخابات التكميلية للدورة الخامسة الحالية لمجلس خبراء القيادة ستجري يوم 21 شباط القادم في انحاء البلاد.