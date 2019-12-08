مدرب الوداد ينتقد التحكيم بعد مباراة صنداونز.. ويؤكد: كنا الأفضل والأقرب للفوز

لم يخف زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خيبة أمله بتعادل الفريق بدون أهداف، أمام ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم ثاني مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال زوران، في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، إنه دخل المباراة بنية الفوز على الفريق الجنوب إفريقي وتحقيق اول ثلاث نقاط، في دور المجموعات، غير أن التوفيق لم يكن بجانب فريقه، على حد تعبيره.

وصرح زوران، في المناسبة ذاتها، قائلا” عادة لا أتكلم عن التحكيم لكنه اليوم لم يكن في المستوى”، وذلك بسبب عدم احتساب عدد من الأخطاء لصالح الفريق المغربي.

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وأضاف: “سيطرنا على الشوطين الأول والثاني، أعتقد أنه لو كان الكرتي والحسوني في كامل الجاهزية اليوم لشاهدنا مباراة أخرى”.

وأردف: “أهنى صن داونز على عودته إلى جنوب إفريقيا بنقطة ثمينة، لكننا سنواصل التطور في المستقبل”.

ويحتل الوداد المركز الثاني في هذه المجموعة، مناصفة مع اتحاد العاصمة الجزائري، بنقطتين، بينما يتصدر الفريق الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يحتل فيه فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.