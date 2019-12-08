كونتي: الأزمة السورية ما زالت بعيدة عن الحل ولجنة الدستور خطوة في عملية سياسية صعبة

اشار رئیس الوزراء الإيطالي جوزیبي كونتي الى ان "الأزمة السوریة ما زالت بعیدة عن الحل على الرغم من أن عمل اللجنة الدستوریة یمثل خطوة أولى ھامة في عملیة سیاسیة صعبة"، لافتا الى ان "منطقة المتوسط الموسع أصبحت تمثل الیوم تناقضا جیوسیاسیا"،
وراى كونتي أن "الإقلیم يعيش في توتر مستمر بین التطور والانتكاس وبین التفكك والاتصال المتبادل"، لافتا الى ان "المنطقة ما زالت تعبرھا ریاح مزعزعة للاستقرار سببها مصالح محلیة وإقلیمیة ودولیة تتضارب في ما بینھا".
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