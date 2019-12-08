برشلونة يسحق مايوركا بخماسية ويعود لصدارة “الليغا”

عاد فريق برشلونة لصدارة الدوري الإسباني الممتاز، عد أن حقق انتصارًا كبيرا على ريال مايوركا، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين اثنين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الممتاز، في معقل البلوغرانا “كامب نو”.

وسجل لبرشلونة، ميسي ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 17 و41 و83، وجريزمان في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 43، بينما سجل أنتي بوديمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و64.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 34 ويستعيد صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ17