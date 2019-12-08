بعد الإعلان عن الجوائز.. المتوجون بمهرجان مراكش يعودون للبساط الأحمر رفقة جوائزهم-فيديو

اختتمت منذ قليل، فعاليات الدورة ال18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإعلان عن الجوائز في أهم لحظات الحدث الدولي العالمي.

ومنحت لجنة التحكيم، جائزة أفضل إخراج للمخرج التونسي علاء دين سليم، عن فيلمه الذي يحمل عنوان “تلاميس”، وتسلمها بدله منتج الفيلم شوقي كنيس، الذي صرح أن التتويج يسعد كل طاقم الفيلم، وأن السينما العربية عامة والتونسية خاصة، في الطريق الصحيح.

وحققت الممثلة البريطانية ايروكسان سكريمشاو، جائزة أفضل دور نسائي عن فيلم “لين +لوكي”، وقالت حول ذلك إنه أمر مدهش، موجهة الشكر لمهرجان مراكش.

وترأست لجنة تحكيم المهرجان، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية “تيلدا سوينتون”، محاطة بثماني شخصيات فصلوا بين 14 فيلما شاركوا في المسابقة الرسمية، هم المخرجة الفرنسية ريبيكا زلوطوفسكي، والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد، والممثلة الفرنسية الإيطالية كيارا ماستروياني، و المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيليو، والممثل السويدي مايكل بيرسبراند، والكاتب والمخرج الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج الأسترالي ديفيد ميتشود، والمخرج المغربي علي الصافي.