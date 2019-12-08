برشلونة يُسقط مايوركا بخماسية ويستعيد الصدارة في ليلة تألق ميسي

والتقى البارسا ومايوركا على ملعب "كامب نو" بالجولة 16 لليجا.

في البداية تقدم أنطوان جريزمان بهدف للبارسا في الدقيقة 7 بعد تمريرة طولية من داخل منطقة جزاء برشلونة عن طريق الحارس تير شتيجن باتجاه جريزمان.



الفرنسي انطلق خلف مدافعي مايوركا وتمكن من ترويض الكرة ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 17.

وسجل أنتي بوديمير لمايوركا في الدقيقة 35.

ثم سجل برشلونة هدفين رائعين في دقيقين لميسي ولويس سواريز على الترتيب، وجاء هدف ميسي في الدقيقة 43 من الشوط الأول في هجمة مرتدة سريعة من لاعبي برشلونة بعد تمريرات متقنة من الخلف للأمام أنهاها ليونيل بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.



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ومن مجموعة تمريرات مميزة، مرر فرانكي دي يونج للويس سواريز، الذي سدد بصورة رائعة بالكعب في الدقيقة 44 لتسكن الشباك

عقب ذلك أحرز بوديمير الهدف الثاني له ولمايوركا في الدقيقة 64.

وأختتم ميسي أهداف المباراة بهاتريك، محرزًا الهدف الخامس لبرشلونة بعد تمريرة من ميسي في الدقيقة 83.

بذلك يحافظ برشلونة على صدارته لليجا برصيد 34 نقطة وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة 14.

