واشنطن ـ رويترز: أصدر مجلس النواب الأميركي قرارا رمزيا يدعم حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب اعتُبرت منحازة بشدة لإسرائيل.

ووافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188، في تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية في المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذي يمكن أن يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبي “تطلعات الفلسطينيين المشروعة” لقيام دولتهم الخاصة.

ولم يرد البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان إنها تعتبر التصويت ردا على “سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة”.

وقال البيان “إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (النواب) الأميركي يصدر قرارا يخالف سياسة ترامب بشأن إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.