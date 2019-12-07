مانشستر حمراء.. اليونايتد يؤكد توهجه ويقهر السيتي في الديربي

رياضة 2019-12-07 | 20:21 1,312 مشاهدة Advertisements حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا على نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم، بهدفين مقابل هدف في ملعب الاتحاد وذلك في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي

وشهد الشوط الأول من المباراة تسجيل هدفي مانشستر يونايتد. وشهد الشوط الأول من المباراة تسجيل هدفي مانشستر يونايتد. الهدف الأول للضيوف كان في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء سددها ماركوس راشفورد بنجاح. وفي الدقيقة 29 ضاعف أنطوني مارسيال النتيجة لصالح كتيبة أولي جونار سولشاير.



أما هدف مانشستر سيتي الوحيد فقد سُجل في الدقيقة 85 من خلال اللاعب نيكولاس أوتامندي. أما هدف مانشستر سيتي الوحيد فقد سُجل في الدقيقة 85 من خلال اللاعب نيكولاس أوتامندي. بهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 24 نقطة في المركز الخامس. المحرر: محمد خليل

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