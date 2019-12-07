أكد وزير الدفاع في حكومة الحوثيين اللواء محمد ناصر العاطفي أن "قوّاتنا المسلحة استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو"، مشيرا الى ان "الصناعات العسكريةُ اليمنية تسابق الزمن بمستوى ينافس الدول التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين".
وكشف العاطفي ان "قواتنا المسلحة تمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الاسرائيلي ولن نتردّد في ضربها إذَا قرّرت القيادة"، مضيفا:"لا زال وعيدنا للإمارات قائماً وكل تحركاتها التآمرية مرصودة عن كثب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع بحكومة الحوثيين: لن نتردد بضرب الاهداف الاسرائيلية اذا قررت القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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