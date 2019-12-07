النشرة: محتجون اعتصموا امام فرع مصرف لبنان في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الحراك الاحتجاجي واصل وقفاته الاحتجاجية الليلية، امام فرع ​مصرف لبنان​ في المدينة، حيث نظم العشرات من ​المحتجين​ اعتصاما امام فرع المصرف، وسط هتافات التنديد ب​سياسة​ ​المصارف​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، اضافة الى كتابة الشعارات على جدار المبنى وذلك وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​القوى الامنية​.

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