البحرين عن تبادل السفراء بين واشنطن والخرطوم: خطوة إيجابية

رحبت البحرين بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والسودان تبادل السفراء بينهما، موكدة أنها خطوة إيجابية ومهمة تعكس الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الخطوة تعد دعما مقدرا للحكومة الانتقالية في السودان ولجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى أن تبادل السفراء خطوة نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكافة العقوبات الاقتصادية بما سيسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم والرخاء.

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وبعد 23 عاماً من التمثيل الدبلوماسي المحدود بسبب توتر العلاقات الثنائية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء الماضي، أن بلاده قررت تبادل السفراء مع السودان بترفيع التمثيل الدبلوماسي من قائم بالأعمال إلى درجة سفير.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر": "يسُرنا إعلان أن الولايات المتحدة والسودان قرَّرا بدء عملية تبادل السفراء لأول مرة منذ 23 عامًا".

ووصف هذه الخطوة بأنها "تاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء القرار الأمريكي بالتزامن مع زيارة رسمية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية.