مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في انفجار بمدينة لاهور في باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخص وأصيب 5 آخرون، السبت، في انفجار وقع بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب في باكستان.

ذكرت ذلك وسائل إعلام محلية دون الإادة بمزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن العنف تراجع بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، وهو هجوم استهدف مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد في 2014، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان إثر هذا الاعتداء، ما أدى لتحسن الوضع الأمني.