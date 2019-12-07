القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخص وأصيب 5 آخرون، السبت، في انفجار وقع بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب في باكستان.
ذكرت ذلك وسائل إعلام محلية دون الإادة بمزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن العنف تراجع بشكل كبير في باكستان منذ أعنف اعتداء في تاريخ البلاد، وهو هجوم استهدف مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد في 2014، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال.
وكثف الجيش الباكستاني عملياته العسكرية ضد المسلحين في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان إثر هذا الاعتداء، ما أدى لتحسن الوضع الأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في انفجار بمدينة لاهور في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.