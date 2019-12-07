رتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف المتظاهرين في بغداد أمس إلى 17

أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، إرتفاع حصيلة ​ضحايا​ الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون في وسط العاصمة ​بغداد​ يوم أمس إلى 17 قتيلاً جميعهم من المتظاهرين، بعد وفاة خمسة متظاهرين متأثرين بجروحهم في ​مستشفيات​ بغداد.

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