أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه سيقدم مذكرة التفاهم الموقعة مع ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية حول ​ترسيم الحدود​ البحرية إلى ​الأمم المتحدة​. وخلال اجتماع ​المجلس الاستشاري​ ل​حزب العدالة والتنمية​ في مدينة ​إسطنبول​، أكد انه "سنواصل أعمال ​التنقيب​ في ​البحر المتوسط​ وسنستمر بالدفاع عن حقوقنا الدولية حتى النهاية"، وشدد على انه "سنواصل موقفنا الحازم في ​ليبيا​". وأكد أردوغان "أفشلنا الخطط في البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع ليبيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا ولن نتخلى عن حقوقنا البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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