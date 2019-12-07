أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، في غارات جوية، صباح اليوم السبت، على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم ، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وحسب المرصد، "نفذت طائرات حربية روسية غارات جوية صباح اليوم استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة".
اقرأ أيضاً...قتلى وجرحى في قصف جوي على ريف إدلب
ووفق المرصد، "يأتي تجدد القصف الجوي صباح اليوم بعد هدوء اعتيادي ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المسلحة".
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى في قصف جوي على ريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.