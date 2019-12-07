السجن 22 عاماً لداعشي في نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

أعلنت النيابة الأمريكية في نيويورك عن قيام قاضي فيدرالي بإدانة رجل كان يخزن أسلحة بيضاء ومواد أخرى عسكرية بالسجن 22 عاماً لمحاولة توفير الدعم المادي لتنظيم داعش. وأدين سمير علي محمدي المولود في ألبانيا والبالغ من العمر 26 عاماً أيضاً بتهمة الكذب أثناء عملية طلب جواز سفر أمريكي من أجل تسهيل مساعيه لشن اعتداء إرهابي دولي. وكان الرجل الذي كان يعيش في منطقة برونكس (نيويورك)، حيث تعرض للاعتقال، تم إعلانه مذنبا في فبراير (شباط) 2018 وصدرت الإدانة بحقه مساء أمس الجمعة. وتشير مذكرة الاتهام إلى أن محمدي انتقل مع أهله للعيش في الولايات المتحدة بينما كان عمره 6 سنوات، قد حاول السفر آواخر 2014 إلى سوريا من خلال بريطانيا غير أنه تعرض للاعتقال في مطار لندن، وعثر بحوزته على حاسوب وهاتف محمول بهما "العديد من الصور لأعلام داعش"، وهو ما يماثل ما تم العثور عليه أيضاً في شقته في نيويورك.

