مقتل 8 وإصابة 50 بنيران مسلحين في العاصمة بغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
قال متظاهرون مساء اليوم الجمعة، إن مدنيين في سيارة أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما تسبب في مقتل 8 متظاهرين، وإصابة أكثر من 50 آخرين وسط بغداد. وأضاف المتظاهرون، أن مسلحين في سيارة نوع بيك أب فتحوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني، وأوضح الشهود أن المسلحين لاذوا بالفرار، وأن الساحة شهدت هتافات "بالروح بالدم نفديك ياعراق". وحسب الشهود فإن المنطقة بين ساحتي السنك والخلاني تشهد أوضاعاً مضطربة أمنياً، وانقطاع التيار الكهربائي، ولم تعلق السلطات الأمنية الحكومية على مجريات الأحداث في ساحة الخلاني. ووصف متظاهرون ما جرى بجريمة شنيعة ضد المتظاهرين الذين لا يزالون ينتشرون في الشوارع المؤدية الى الساحة، وسط استغراب من كيفية وصول المسلحين إلى الساحة المغلقة من قوات الأمن. وأوضح شهود عيان أن أعداداً من المتظاهرين في ساحة الخلاني فروا إلى ساحة التحرير بعد اشتداد إطلاق الرصاص الحي.
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