شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطان قابوس يسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 قال بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني إن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيسافر إلى بلجيكا اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية. وأضاف البيان أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت. وكان السلطان قابوس (79 عاماً) سافر للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ 2014.





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