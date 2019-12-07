"صناعة قادة المستقبل".. في المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلاقا من التزام دولة الإمارات وبتوجيهات ورعاية قيادتها الرشيدة بتنمية وتطوير المجتمعات المسلمة؛ ينظم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مؤتمره السنوي الثاني بعنوان "إعداد قادة المستقبل: الالتزام والنزاهة والابتكار".

ينطلق المؤتمر خلال الفترة من السابع إلى الثامن من ديسمبر عام 2019 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لمناقشة جميع التحديات والفرص التي تواجه المجتمعات المسلمة، من خلال نقل التجارب والخبرات المتراكمة بين الأجيال.

كيف نصنع قادة المستقبل؟ هكذا تبدأ جلسات المؤتمر السنوي الثاني من أجل إعداد جيل رائد من القادة المسلمين عبر غرس قيم التعايش والمواطنة وممارسة حرية العقيدة في عصر العولمة.

والمشاركة المجتمعية بين الأديان وتطوير النظم واللوائح لتجديد الخطاب الديني لتقديم صورة إيجابية عن المسلمين، وتصحيح أي اختلالات تشوبها جراء دعاة التطرف والإرهاب.

في الختام، يستعرض المشاركون قصصا ملهمة لقادة وشخصيات مؤثرة ونماذج شبابية ناجحة، بما يخدم نهضة أوطانهم، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية رائدة في التسامح والإدارة الناجحة.