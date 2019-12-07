شكرا لقرائتكم وزير الطاقة السعودي: أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليوني دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز في مقابلة مع "بلومبيرغ" والتي عرضت مقتطفات من حواره، إن الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وقد أثبت الطرح أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وأكد قائلا "ستكون أرامكو أعلى من 2 تريليون دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".

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وحددت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) ، وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.

ولطالما أصر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تقييم قيمة أرامكو عن 2 تريليون دولار، لكن قلة من المستثمرين الدوليين جادلوا أَن الشركة ستكون أقل من 2 تريليون دولار.

وقال التقرير إن السعودية تسعى لدعم أسعار النفط قبل بدء التداول الأسبوع المقبل. وقال الأمير الجمعة إن المملكة تخفض الإنتاج أكثر مما تتطلبه حصة أوبك.