وزير داخلية بوليفيا: طلبنا مساعدة اسرائيل في مكافحة الارهاب

أعلن وزير داخلية ​بوليفيا​ أرتورو موريلو لوكالة "​رويترز​" أن حكومة بلاده المؤقتة تنشد مساعدة ​إسرائيل​ للسلطات المحلية في مكافحة "الإرهاب" بالبلد الواقع في ​أميركا الجنوبية​، متهما الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ ويساريين آخرين بالتخطيط لزعزعة استقرار حكومات المنطقة. ولفت إلى ان "​الشرطة​ تحقق مع يساريين يشتبه بارتباطهم بمادورو وأفراد عصابات ​المخدرات​ الذين تقول ​الحكومة​ إنهم حرضوا على اضطرابات دموية عقب تنحي الرئيس إيفو موراليس الشهر الماضي". وكانت الولاية الثالثة لموراليس ستنتهي في كانون الثاني لكنه واجه أسابيع من ​الاحتجاجات​ بعد ​انتخابات​ فاز بها وشابتها اتهامات بالتزوير. وعزا موراليس سقوطه إلى انقلاب بعد تخلي ​قوات الأمن​ عنه.

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